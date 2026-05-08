Jusqu’à cinq ans de prison pour les membres d’un réseau de trafic d’êtres humains

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné vendredi huit membres d’un réseau de trafic d’êtres humains actif dans l’exploitation sexuelle de femmes chinoises à des peines de prison allant de 18 mois à cinq ans, ainsi qu’à des amendes comprises entre 8.000 et 304.000 euros.

Les victimes, toutes des femmes chinoises, ont été amenées à Bruxelles et forcées à se prostituer. Les membres du réseau avaient confisqué leurs passeports et s’arrogeaient une grande partie du revenu de leurs activités.

La plupart des peines prononcées sont assorties de sursis.

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