Alertez-nous
Jupiler Pro League : Sébastien Pocognoli va quitter l’Union Saint-Gilloise pour rejoindre Monaco

L’entraîneur de l’Union Saint-Gilloise Sébastien Pocognoli est en route pour l’AS Monaco où il devrait succéder à l’Autrichien Adi Hütter, ont rapporté plusieurs médias jeudi.

Het Laatste Nieuws rapporte que Pocognoli est absent sur le banc lors du match amical entre l’Union et le Patro Eisden jeudi tout comme un de ses adjoints Kevin Mirallas. Selon des photos du quotidien néerlandophone, c’est Bart Meert qui dirige les champions de Belgique face à la formation de Challenger Pro League. Le quotidien français L’Equipe rapporte, de son côté, que ‘Poco’ a pris la direction de Monaco ce jeudi en compagnie de Mirallas où il doit prendre la succession d’Adi Hütter dont le licenciement est imminent après une série de mauvais résultats.

Pocognoli, 38 ans, avait permis à l’Union de remporter son 12e titre de champion de Belgique, le premier depuis 1935, pour sa première expérience comme entraîneur. Il avait auparavant dirigé les U23 de l’Union mais aussi les U18 de Genk et de l’équipe nationale. Un titre qui a permis au club bruxellois de découvrir pour la première fois de son histoire la Ligue des Champions. L’Union avait débuté par une victoire 1-3 au PSV avant de subir la loi de Newcastle (0-4) lors de la 2e journée.

Belga

09 octobre 2025 - 13h29
Modifié le 09 octobre 2025 - 13h29
 

