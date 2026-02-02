Jupiler Pro League : l’Union St-Gilloise s’impose face au Club Bruges et creuse l’écart en tête du classement

Les Unionistes creusent l’écart en tête du championnat.

Après la parenthèse européenne de mercredi, l’Union Saint-Gilloise et le Club Bruges se sont retrouvés en championnat. Un duel au sommet entre le premier (46 points) et le troisième (44 points).

Le Club Bruges a été le premier à mettre le nez à la fenêtre, mais la frappe de Mamadou Diakhon a été déviée en corner (5e). Les Brugeois ont mis le pied sur le ballon et dominé les débats, mais les Saint-Gillois ont surtout cherché à jouer le contre et les phases arrêtées. C’est sur l’une d’elles, à la 31e, que les hommes de David Hubert ont d’ailleurs ouvert la marque. Après avoir récupéré un second ballon, Promise David a servi habillement Adem Zorgane dont la frappe n’a laissé aucune chance à Mignolet.

Particulièrement solide derrière, l’Union a vécu une seconde période sur le même schéma. La domination brugeoise n’est pas matérialisée par des occasions, ni même réellement par des frappes au but. Ce n’est qu’à la 70e que Christos Tzolis a armé la première frappe brugeoise de cette mi-temps, sans la cadrer. Les locaux, eux, ont obtenu plusieurs possibilités, mais les ont galvaudées, comme David (53e, 69e), ou ont vu Mignolet s’interposer, comme sur les occasions de Rob Schoofs sur coup franc (63e) ou de Besfort Zeneli en face à face (82e).

Ce succès permet à l’Union Saint-Gilloise de creuser le trou en haut du classement de Jupiler Pro League. Les Bruxellois comptent désormais 49 points, pour 45 à Saint-Trond battu par Charleroi (0-2) la veille, et 44 unités aux Brugeois qui restent 3es.

Belga