Jupiler Pro League : l’Union se renforce avec l’ailier brésilien Guilherme Smith (Kalju FC)

L’Union Saint-Gilloise a recruté l’ailier Guilherme Smith. Le Brésilien de 22 ans arrive en provenance du club estonien du Kalju FC et a signé un contrat au Parc Duden jusqu’en juin 2029, avec une option pour une année supplémentaire, ont annoncé mardi les champions nationaux.

Smith a fait ses classes à Botafogo dans son pays d’origine et a rejoint le Zorha Louhansk, en Ukraine, en 2021. Après l’invasion russe, le Brésilien a été prêté à Braga, où il a disputé 16 matchs et marqué 2 buts avec la réserve. Après un bref retour en Ukraine, il a été transféré à Kalju en août dernier. Là, l’ailier, qui peut également jouer au poste de N.9, est rapidement devenu un titulaire, marquant 16 buts et délivrant 14 passes décisives en 44 apparitions.

Comme Smith, un autre attaquant de l’Union, Promise David, avait joué pour Kalju avant de débarquer rejoindre le club de la Butte à l’été 2024. L’Union a enregistré de nombreux départs lors du mercato estival: Noah Sadiki a rallié Sunderland et Franjo Ivanovic a été acheté par Benfica. Le champion s’est tout de même renforcé avec l’arrivée de l’attaquant Raul Florucz et du milieu de terrain Adem Zorgane, entre autres. Les troupes de Sébastien Pocognoli sont actuellement en tête de la Jupiler Pro League avec 7 points sur 9 et recevront le co-leader, le Standard de Liège, samedi soir (20h45).

Belga – Photo : Union Saint-Gilloise