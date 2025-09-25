Jupiler Pro League : l’Union peut creuser l’écart avec ses poursuivants lors de la 9e journée

Les Bruxellois recevront Westerlo alors que Bruges devra notamment se déplacer sur le terrain du Standard.

L’Union Saint-Gilloise (20 points) trône confortablement en tête de la Jupiler Pro League, et les champions de Belgique en titre auront l’opportunité d’accroître leur avance sur leurs trois poursuivants que sont Anderlecht, le Club de Bruges et Saint-Trond (14 points) lors de la 9e journée.

Vendredi, à 20h45, Anderlecht (2e) ouvrira la 9e journée avec un déplacement abordable à Louvain, qui pointe à l’avant-dernière place du classement avec 7 unités. Samedi, la première rencontre du jour opposera à 16h00 deux équipes au coude à coude avec 10 points chacune: Zulte Waregem (10e) et l’Antwerp (12e). Dans un classement resserré, une victoire permettrait de rejoindre le top 6, dont les dernières places sont gardées par Malines (5e, 13 points) et Charleroi (6e, 12 points). Le choc entre le Standard (8e, 11 points) et le Club de Bruges (3e) suivra à 18h15 à Sclessin. Les Liégeois se sont remis d’une série noire tandis que les Blauw en Zwart seront peut-être groggy du partage concédé contre Westerlo (5-5), mercredi. Les Campinois (9e, 10 points), battus par le Standard avant leur visite au stade Jan Breydel, poursuivent leur tournée des ténors du championnat en visitant le Parc Duden où les attend l’Union, à 20h45.

Saint-Trond, dernier club du trio des poursuivants (4e), recevra un Racing Genk (14e, 8 points) qui n’a pris qu’une unité sur ses trois derniers matchs, dimanche à 13h30. Suivra à 16h00 un duel entre le Cercle de Bruges (13e, 9 points) et La Gantoise (7e, 11 points). La double affiche de fin de soirée proposera un affrontement entre les surprenants Charleroi et Malines à 18h30, avant le déplacement de La Louvière (11e, 10 points), en pleine bourre, chez la lanterne rouge Dender (2 points).

Belga