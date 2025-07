Jupiler Pro League : l’Union battue 1- 0 par le PSV

Le duel amical entre le champion des Pays-Bas, le PSV, et le champion de Belgique, l’Union, s’est terminé par la victoire 1-0 de l’équipe d’Eindhoven qui accueillait la rencontre jouée à huis clos.

En première période, le PSV s’est créé quelques occasions par l’intermédiaire d’Isaac Babadi (13e), Johan Bakayoko (18e) et Gino Verhulst (31e) mais Ait El Hadj (33e), Kevin Mac Allister (36e) et Sofiane Boufal (44e) en ont fait autant pour l’Union. Pendant la pause, les deux équipes se sont offert une séance de tirs au but, compte tenu de leur participation au Trophée Johan Cruijff et à la Supercoupe de Belgique. Le PSV s’est imposé, Niek Schiks ayant arrêté le cinquième penalty bruxellois. Entre-temps, les deux coachs ont changé tous leurs joueurs de champ. Peter Bosz a lancé le milieu Joel van den Berg, 18 ans, auteur de l’unique but de la rencontre (57e, 1-0).

L’Union a eu une belle opportunité mais Sekou Keita a perdu son face-à-face avec le gardien néerlandais (81e). Saint-Trond, qui s’est imposé 1-3 à Westerlo, a aligné une quatrième victoire après celles contre les amateurs de Zepperen-Brustem, Sporting Hasselt et Thes Sport. Les Limbourgeois ont gagné grâce à Andres Ferrari (3e, 0-1), Isaias Delpupo (75e, 0-2) et Hugo Lambotte (80e, 1-3). Haj Abdallah a marqué pour les Anversois (78e, 1-2). La Gantoise et Charleroi partagé au terme d’un duel de deux fois une heure à Oostakker (1-1). Étienne Camara a donné l’avantage aux Zèbres (33e, 0-1) et Aimé Omgba a égalisé pour les Buffalos (82e, 1-1). A Rupel-Boom, Malines a remporté 1-0 son troisième match amical face à La Louvière, qui n’a effectué que quelques timides infiltrations dans la surface adverse. Petter Nosa a été le héros des Malinois (64e, 1-0). A Nijlen, Dender s’est facilement défait du Lierse (1-5).

Belga