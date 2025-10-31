Jupiler Pro League : l’Union a enregistré plus de 4 millions d’euros de bénéfices lors de la saison 2024/2025

Le matricule 10 précise également que la participation à la Ligue des Champions cette saison “générera une augmentation significative du chiffre d’affaires et du résultat sur l’exercice 2025/2026.”

Les bénéfices enregistrés cette saison s’expliquent eux “principalement par les ventes de joueurs réalisées lors du mercato 2024, ainsi que la fructueuse campagne européenne”. Les transferts de plusieurs cadres lors du mercato estival 2023 étaient également la principale source de revenus de l’Union lors de la saison précédente, générant alors un bénéfice de plus 17 millions d’euros.

Les recettes opérationnelles restent “équivalentes à la saison précédente, soulignant la nécessité de disposer d’un nouveau stade, essentiel pour garantir un flux de revenus supérieurs et durables”.

Le champion de Belgique ajoute poursuivre une “gestion rigoureuse de ses dépenses, avec une masse salariale comparable à celle de la saison précédente malgré les excellents résultats sportifs. Le club continue également sa politique d’investissements dans ses infrastructures et la formation des jeunes.”