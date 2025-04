Jupiler Pro League : le 2e gardien de l’Union Vic Chambaere a lancé le 2e ballon sur le terrain contre Genk

L’Union l’a confirmé sur son site mardi dans un communiqué.

Le deuxième gardien de l’Union Saint-Gilloise Vic Chambaere est l’auteur du lancer du deuxième ballon sur le terrain qui a interrompu une action de Genk dimanche, lors du match de la quatrième journée des Champions’ Playoffs. “Après des discussions internes ce matin, il s’avère que c’est notre gardien de but Vic Chambaere qui a jeté le ballon sur le terrain”, a indiqué l’Union dans un communiqué publié mardi.

“Un geste que l’Union désapprouve fermement et qui ne correspond ni à nos valeurs ni à celles de nos supporters. L’Union se battra toujours jusqu’au bout sur le terrain, mais prône avant tout le respect et le fair-play, tant sur le terrain qu’en dehors.” Chambaere et le club comparaîtront mardi après-midi devant le Comité disciplinaire de l’Union belge de football. Le club présente ses excuses à l’arbitre et à Genk et annonce que le joueur “participera activement au programme de fair-play” de l’Union Academy, “car ce n’est pas l’image du football que notre club souhaite transmettre à nos jeunes.”

A la 94e minute du match, alors que l’Union défendait son avantage de 1-2, une personne présente sur le banc unioniste a lancé un deuxième ballon sur le terrain alors que Genk était en train de lancer une attaque. Comme les arbitres ne savaient pas qui avait lancé le ballon, ils ont expliqué à l’entraîneur Sébastien Pocognoli que lui serait sanctionné si l’auteur ne s’identifiait pas. Le responsable du matériel Ibrahim Fadili s’est alors dénoncé et a été exclu. Mais le parquet de l’Union belge, qui a ouvert une procédure disciplinaire, n’était pas convaincu que Fadili soit bien l’auteur du lancer en raison de sa position sur le banc. Le club avait dès lors été poursuivi afin d’aider à identifier le vrai coupable.

