Jupiler Pro League : La Gantoise renverse Anderlecht et réintègre provisoirement le top 6

La Gantoise retrouve le top 6 de la Jupiler Pro League après sa victoire 4-2 contre Anderlecht dimanche pour le compte de la 21e journée de championnat. Les Gantois ont renversé la situation alors que le marquoir indiquait encore 1-2 à 10 minutes du terme.

Vainqueur du premier duel de la semaine entre les deux équipes en Coupe de Belgique jeudi, Anderlecht a pris le meilleur départ en ouvrant le score après 4 minutes. Nilson Angulo a prolongé au fond une tête de Mihajlo Cvetkovic repoussée par Davy Roef sur un corner botté par Thorgan Hazard (4e, 0-1).

Les Buffalos ont rapidement réagi sans trouver le chemin des filets, la faute à un Colin Coosemans qui a repoussé un tir de Tiago Araujo sur le poteau (11e) puis celle de Hyun-seok Hong (14e). Le gardien anderlechtois est ensuite parti à la faute en manquant sa sortie devant Maksim Paskotsi. L’arbitre Lawrence Visser a accordé un penalty transformé par Wilfried Kanga (37e, 1-1).

La réponse anderlechtoise ne s’est pas faite attendre et Angulo s’est offert un doublé en reprenant de la tête un centre d’Hazard qui a traversé la défense gantoise (43e, 1-2).

Alors que l’on semblait se diriger vers un succès anderlechtois, Araujo a égalisé d’une frappe puissante (81e, 2-2) avant que Max Dean ne valide la remontée gantoise en prolongeant dans le but vide une frappe croquée d’Hylarion Goore (84e, 3-2).

Dans les arrêts de jeu, Goore a fixé le score final à 4-2 en poussant le ballon dans le but vide alors que Coosemans était monté sur un corner (90e+5, 4-2).

Au classement, La Gantoise remonte à la 6e place avec 29 points devant le Standard, 7e avec 27 points et qui se rend à Charleroi à 18h30. Anderlecht reste 4e avec 35 points.

Belga