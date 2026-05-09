Jupiler Pro League : Information judiciaire ouverte après les chants antisémites lors d’Anderlecht-Bruges

Le parquet de Bruxelles a annoncé samedi l’ouverture d’une information judiciaire après les chants antisémites entonnés par certains supporters brugeois lors du “Topper” entre RSC Anderlecht et le Club de Bruges dimanche dernier.

Le procureur du Roi a convoqué le président du club brugeois, Bart Verhaeghe, lundi après-midi en qualité de suspect en vue d’une audition.

Lors de la rencontre, des chants à caractère antisémite ont été entendus dans les tribunes des supporters du Club de Bruges. Le parquet du procureur du Roi s’est saisi du dossier, estimant que ces comportements sont contraires à la loi.

Une information judiciaire a été ouverte du chef d’incitation à la haine ou à la violence à charge du Club de Bruges et de X. L’enquête vise à identifier les supporters concernés par ces faits afin qu’ils soient interpellés et déférés au parquet.

Le parquet considère ces faits comme particulièrement graves. “Ces chants antisémites ont été entonnés avec une banalité qui choque et justifie la plus grande sévérité”, détaille-t-il. “Ces chants n’ont pas leur place dans notre société. Ils nuisent au sport comme vecteur social, à ses valeurs et à celles défendues par la plupart des supporters.”

Belga