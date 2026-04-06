Jupiler Pro League : Bruges reçoit Anderlecht à 13h30 pour le début des Play-offs

Le Club Bruges accueille Anderlecht ce lundi à 13h30 au stade Jan Breydel pour le premier choc des Champions Play-offs de la Jupiler Pro League.

Bruges (2e) et Anderlecht (6e, dernière place des play-offs) ont des ambitions opposées : les Brugeois veulent combler leur retard d’un point sur l’Union Saint-Gilloise, leader, tandis que les Mauves cherchent à se relancer d’emblée.

Les deux clubs se connaissent bien — 138 confrontations depuis 1975. Lors de leur dernier face-à-face le 8 mars, ils s’étaient séparés sur un match nul 2-2.

Rédaction