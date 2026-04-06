 Aller au contenu principal
BX1

Jupiler Pro League : Bruges reçoit Anderlecht à 13h30 pour le début des Play-offs

Le Club Bruges accueille Anderlecht ce lundi à 13h30 au stade Jan Breydel pour le premier choc des Champions Play-offs de la Jupiler Pro League.

Bruges (2e) et Anderlecht (6e, dernière place des play-offs) ont des ambitions opposées : les Brugeois veulent combler leur retard d’un point sur l’Union Saint-Gilloise, leader, tandis que les Mauves cherchent à se relancer d’emblée.

Les deux clubs se connaissent bien — 138 confrontations depuis 1975. Lors de leur dernier face-à-face le 8 mars, ils s’étaient séparés sur un match nul 2-2.

Rédaction

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales