Jupiler Pro League : Anderlecht s’offre le gardien allemand Justin Heekeren

Le club bruxellois a officialisé le recrutement du gardien allemand de 25 ans, en provenance de Schalke 04. Heekeren s’est engagé avec les Mauve et Blanc jusqu’en 2029.

Le RSC Anderlecht renforce son effectif avec l’arrivée de Justin Heekeren.

Titulaire indiscutable la saison passée, le portier de 1m96 a disputé 33 rencontres avec l’équipe première de Schalke. Formé notamment à Oberhausen et au Borussia Mönchengladbach, il est réputé pour son gabarit imposant, ses bons réflexes et sa capacité à jouer des deux pieds.

Le Chief Technical Officer du club, Olivier Renard, se montre enthousiaste : “Justin est un gardien complet. Nous lui souhaitons la bienvenue au sein du club”.

Rédaction – Photo : RSCA