Jupiler Pro League : Anderlecht s’impose sur la plus petite des marges face à l’Union Saint-Gilloise

Le Sporting d’Anderlecht a remporté le derby bruxellois face à l’Union Saint-Gilloise (1-0) dimanche lors de la 16e journée de Jupiler Pro League.

Après dix minutes d’observation, Anderlecht prenait les devants sur sa première opportunité grâce à un exploit personnel de Nilson Angulo. L’ailier gauche réalisait une percée dans la défense unioniste avant de voir sa frappe enroulée être déviée dans la cage de Kjell Scherpen (11e, 1-0).

L’Union tentait de réagir directement mais Promise David manquait son face-à-face avec Colin Coosemans (16e) tandis que Raul Florucz, après s’être ouvert une fenêtre de tir, envoyait sa frappe au-dessus du but anderlechtois (37e).

Au retour des vestiaires, le Sporting créait le danger sur corner mais la tête de Mihajlo Cvetkovic manquait de force pour tromper la vigilance de Scherpen (51e).

L’Union utilisait également les phases arrêtées pour se distinguer. Ross Sykes ne trouvait cependant pas le cadre de la tête sur corner (56e).

À un peu moins d’un quart d’heure du terme, Anderlecht profitait d’un nouveau corner pour se montrer dangereux. La tête de Moussa N’Diaye manquait toutefois de précision (76e). Dans la foulée, les visiteurs étaient proches d’égaliser. Lancé en profondeur, Louis Patris trouvait finalement le filet latéral de Coosemans (77e).

À l’entrée des dix dernières minutes, Anderlecht avait l’opportunité de doubler la mise. Sur une reconversion, Thorgan Hazard servait Adriano Bertaccini à qui il manquait quelques centimètres pour pousser le cuir au fond des filets (81e).

Dans le temps additionnel, l’Union héritait d’une ultime possibilité mais Kevin Rodríguez voyait son tir être repoussé par Killian Sardella devant ses six mètres (90e+2).

