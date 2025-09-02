Passer la navigation
Jupiler Pro League : Anderlecht devra se passer de Bertaccini pendant 8 semaines après une opération au genou

Le RSCA en a fait l’annonce mardi par un bref communiqué diffusé sur son site internet.

Adriano Bertaccini sera écarté pendant des terrains pendant environ huit semaines, à la suite d’une intervention chirurgicale au genou. L’attaquant du RSC Anderlecht avait ressenti une douleur lors du match contre l’AEK Athènes, jeudi dernier, avant que des examens ne confirment une blessure.

Bertaccini était arrivé de Saint-Trond au Parc Astrid il y a un mois. Son entraîneur Besnik Hasi devra désormais composer sans lui, tandis que l’avenir de Kasper Dolberg à Anderlecht est incertain. Le Danois est cité du côté de l’Ajax. Les Mauves devraient être rapidement fixés puisque le mercato se referme mardi soir aux Pays-Bas.

Par ailleurs, le club vit une crise au sein de la direction du club. Le président Wouter Vandenhaute a mis sa démission entre les mains du Conseil d’administration, et l’actionnaire majoritaire Marc Coucke a annoncé lundi qu’il voterait en faveur de celle-ci.

Belga

02 septembre 2025 - 15h14
02 septembre 2025 - 15h14
 

