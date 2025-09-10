Journée mondiale de prévention du suicide: l’Hôtel de Ville de Bruxelles illuminé en bleu

À l’occasion de la Journée mondiale de prévention du suicide, l’Hôtel de Ville de Bruxelles sera illuminé en bleu dès 21h, mercredi soir, a annoncé le cabinet du bourgmestre de la Ville, Philippe Close. “Cette lumière bleue sera un signe d’espoir et de solidarité, parce que demander de l’aide peut sauver une vie“, a-t-il fait valoir dans une brève communication, mercredi matin.

Avec ce geste symbolique, la Ville et le Centre de Prévention du Suicide veulent rappeler que personne n’est seul face à la détresse. Selon le cabinet du bourgmestre, la Ville de Bruxelles “s’engage pleinement dans cette lutte”. Chaque jour, elle agit contre l’isolement à travers son réseau de 19 Maisons de Quartier, réparties sur l’ensemble de son territoire. Ces relais nouent ainsi des partenariats avec des associations et créent chaque année de nombreux projets de proximité qui recréent du lien et ouvrent des portes vers le soutien.

Toute personne en difficulté ou inquiète pour un proche peut contacter le Centre de Prévention du Suicide 24h/24 au 0800 32 123 (numéro gratuit et confidentiel). Plus d’infos et de ressources sur le site www.preventionsuicide.be.

Belga