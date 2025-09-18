Journée emploi et formation : l’armée ouvre ses portes à Bruxelles
La Défense belge organise ce jeudi, de 13h30 à 19h, une journée emploi et formation à la Cité des Métiers, Saint-Josse, arrêt Madou.
Avec plus de 4 000 postes à pourvoir, l’armée cherche des candidats dans ses différentes composantes (terre, air, mer, cyber et médical). Les profils recherchés couvrent de nombreux domaines : santé, technique, logistique, informatique, administratif, etc.
L’événement s’adresse aux jeunes, demandeurs d’emploi et personnes en reconversion.
Rédaction – Photo : Belga