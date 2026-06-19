Journée des pros du nettoyage: des responsables politiques bruxellois se glissent dans la peau d’agents d’entretien

Des responsables politiques bruxellois de différents partis ont participé, vendredi matin, à une action de nettoyage organisée par la CSC à l’occasion de la Journée des pros du nettoyage. Pendant une heure, ces élus régionaux se sont mis dans la peau d’agents d’entretien.

De 10h30 à 11h30, plusieurs politiciens se sont donc retroussés les manches afin de mieux se rendre compte du labeur que représente le travail des aides-ménagères et des techniciens de surface. Parmi les partis présents, figuraient notamment Défi, Vooruit, le PTB, Ecolo, Team Fouad Ahidar et le MR.

“Par cette initiative, nous souhaitons montrer directement aux responsables politiques à quel point ce métier est exigeant”, explique la CSC Alimentation et Services, représentant le secteur du nettoyage. “Nous voulons qu’ils comprennent ce que signifie concrètement travailler dans le secteur du nettoyage. Derrière chaque surface propre se cache un travail physiquement exigeant, souvent effectué dans l’urgence et sans reconnaissance suffisante“, ajoute Abdelkarim Makhoukh, secrétaire syndical pour le secteur.

Au cours de cette action, les responsables politiques ont notamment dû transporter des seaux d’eau ou nettoyer diverses surfaces dans la ville. Le tout sous une forte pression temporelle et sous l’œil vigilant d’inspecteurs. “Dans le secteur des titres-services, les aides-ménagères enchaînent les prestations sans avoir beaucoup de temps entre chacune d’entre elles pour se reposer. Elles sont souvent livrées à elles-mêmes. Cela pèse sur leur santé et constitue un problème sous-estimé“, souligne de son côté Aziz El Haiani, secrétaire chargé du secteur des titres-services. “Le travail des aides-ménagères manque de visibilité et n’est pas suffisamment reconnu. Pourtant, ce sont elles qui font tourner notre société“, conclut Marina Künzi, responsable syndicale pour ces deux secteurs.

La Journée des pros du nettoyage a lieu chaque année en juin. Elle vise à mettre en lumière les personnes qui font “briller notre quotidien”.

Belga/Photo : CSC