Journée de la Recherche Clinique à Saint-Luc ce lundi

Ce lundi 22 mai, le Clinical Trial Center des Cliniques Saint-Luc organise sa première édition de la Journée de la Recherche Clinique.

Ici, l’objectif est de sensibiliser les patients, visiteurs et grand public à l’existence de cette mission académique et à ses enjeux. Rien qu’en 2022, on comptait près de 700 études (commerciales et non-commerciales) en cours et plus de 4 000 patients inclus dans des protocoles au sein de Saint-Luc.

La recherche fait partie des quatre grandes missions de ces cliniques universitaires, mais elle reste très floue pour le grand public et souffre même de bon nombres d’idées reçues. Ainsi, le Clinical Trial Center des Cliniques Saint-Luc organise une journée de la Recherche Clinique où des professionnels se tiendront à la disposition des patients et visiteurs pour répondre à leurs questions.

E.D – Photo : BX1