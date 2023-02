Journée contre le cancer : un ticket de cinéma acheté pour aider la recherche

Demain, 4 février, c’est la journée internationale contre le cancer. L’occasion de mettre en avant l’importance du dépistage concernant les cancers les plus fréquents.

Chaque année, on constate que 26.000 personnes décèdent du cancer et 71.000 en développent. Au niveau de la prévention, alors que les chiffres avaient baissé au moment du Covid, aujourd’hui, ils sont presque au même niveau d’avant crise.

Jean-Benoît Burrion, nous explique qu’il existe une balance entre les avantages et les inconvénients au niveau du dépistage. Et cela explique que le dépistage est parfois difficile chez certaines personnes. En effet, s’il permet de diminuer la mortalité, il apporte aussi son lot de stress et d’angoisse avec des résultats faux positifs, qui engendre par la suite de nouveaux examens.

À l’occasion de la journée internationale contre le cancer, la Fondation contre le cancer propose une action : “Un ticket pour la vie”. Grâce à l’évolution de la recherche et de la prévention, 185.000 vies ont été sauvées en plus, comparée aux chiffres d’il y a trente ans. Et si l’on divise le temps par le nombre de personnes, on obtient 90 minutes. Et ce temps correspond à celui d’un film. Ainsi, l’action Un ticket pour la vie s’associe aux cinémas de Belgique pour qu’un euro par ticket soit reversé à la recherche.

► Une interview de Jean-Benoît Burrion et Sophie Adam par Camille Paillaud