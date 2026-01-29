John Pitseys critique le projet de budget de Dirk De Smedt : “Dans quel ordre fait-il les choses ? Ce n’est pas sérieux”

Le député bruxellois ecolo John Pitseys était l’invité de 8h15 dans Bonjour Bruxelles. Il répondait aux questions de Fabrice Grosfilley.

Le ministre bruxellois du Budget Dirk De Smedt (Anders, ex Open VLD) a annoncé son intention de déposer un projet de budget bruxellois pour la fin du mois de février. Un projet qui vise l’équilibre en 2029. Interrogé sur ce sujet, John Pitseys critique la stratégie du ministre libéral flamand. Pour lui, Dirk De Smedt se trompe de priorité : il faudrait d’abord penser à un budget pour 2026.

“Monsieur De Smedt nous dit que le plus important est d’avoir un budget à l’équilibre dans trois ans, alors que nous n’avons toujours pas de budget pour 2026. Dans quel ordre fait-il les choses ? Où place-t-il les choses ? Comment les cases sont elles formées dans le cerveau politique du VLD ? La réalité, c’est que la Flandre ne vise pas l’équilibre, le fédéral ne vise pas l’équilibre, la Wallonie ne vise pas l’équilibre, la communauté française ne vise pas l’équilibre… Mais le VLD – parce qu’il doit trouver une manière de dire qu’il ne veut pas participer à un gouvernement de plein exercice tout en restant aux manettes dans un gouvernement en affaires courantes – trouve le moyen de dire que sa priorité, c’est de trouver un budget à l’équilibre en 2029 ! Ce n’est pas sérieux“, s’exclame John Pitseys.

Rédaction