Jérôme Grimonpon désigné chocolatier de l’année 2026 pour Bruxelles

Jérôme Grimonpon (Uccle), Jean-Philippe Darcis (Verviers) et Jannes Deduytschaever (Gand) ont été désignés lundi chocolatiers de l’année par Gault & Millau, lors d’une cérémonie à Tour et Taxis.

Outre les restaurants, le vin ou encore le catering, le prestigieux guide jaune établit depuis dix ans une sélection des meilleurs chocolatiers de Belgique et du Luxembourg. L’édition 2026 recense 143 chocolatiers représentant 216 magasins, un chiffre en constante progression. L’annonce de la sélection est traditionnellement l’occasion de mettre trois professionnels à l’honneur, soit un par région.

A Bruxelles, Jérôme Grimonpon est sacré pour la deuxième fois après 2020. “Je sais donc exactement ce que cela implique, à savoir encore plus de travail”, s’est-il amusé. “C’est un grand honneur, une consécration, mais cela ne changera rien à ma philosophie: travailler comme un artisan et rester comme je suis.” Dans sa chocolaterie de l’avenue Coghen à Uccle, “il défend une vision du métier fondée sur la passion, le respect du produit et la recherche du goût juste. Ici, pas de surproduction : chaque création est façonnée à la main, en quantité limitée, avec une exigence de qualité constante”, détaille Gault & Millau.

En Wallonie, le jury a récompensé Jean-Philippe Darcis, saluant “un pionnier du bean to bar ayant patiemment bâti son oeuvre depuis trente ans”. “Notre objectif reste le même, que ce soit depuis le début de ma carrière ou depuis le lancement de la chocolaterie à Verviers en 2016, on essaie de dénicher les meilleurs produits pour faire le meilleur chocolat, avec toute notre personnalité“, a-t-il commenté.

En Flandre, le Gantois Jannes Deduytschaever a également été primé pour la deuxième fois, après 2022. “Je ne pensais pas que je pouvais encore l’avoir, mais je suis ravi. Gault & Millau récompense une boutique, c’est vraiment le travail du quotidien qui est mis à l’honneur et j’en suis très fier.” La Chocolaterie du Château de Leignon, à Ciney, a également été récompensée en tant que découverte de l’année. Les lauréats auront l’honneur d’être repris dans le ‘vrai’ guide jaune des restaurants, à paraître le 4 novembre prochain.

Avec Belga – Images Belga