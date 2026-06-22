Jean Kindermans de retour à Anderlecht en tant que directeur technique du centre de formation

Anderlecht a officialisé lundi le retour de Jean Kindermans en tant que directeur technique de son centre de formation. Kindermans arrive en provenance de l’Antwerp où il officiait depuis le 1er février 2024 et son départ du RSCA.

Kindermans, qui va fêter ses 62 ans le 10 août prochain, avait déjà occupé cette fonction à Anderlecht entre 2005 et 2023. Sous sa direction, le club bruxellois a sorti de nombreux talents dans son équipe première dont Romelu Lukaku, Youri Tielemans, Jérémy Doku ou encore Zeno Debast, tous actifs chez les Diables Rouges.

Kindermans avait ensuite rejoint l’Antwerp au 1er février 2024 en prenant la tête de l’académie anversoise où il avait un contrat jusqu’en 2029. À Anderlecht, il retrouvera son poste de directeur technique et “assumera ainsi la direction sportive” des équipes U8 à U18.

“Sous la direction de Jean Kindermans, Neerpede est devenu l’un des centres de formation les plus réputés d’Europe. Même après son départ, les relations sont toujours restées bonnes. Il semblait donc tout à fait logique, pour beaucoup, que Jean vienne terminer sa carrière ici. Nous sommes ravis de pouvoir dire : bienvenue à la maison, Jean.“, a réagi Kenneth Bornauw, le CEO du RSCA, cité dans le communiqué.

Belga – Photo : Belga Image