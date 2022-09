Jan Vertonghen a signé au RSCA: “Je veux être important pour l’équipe”

C’est désormais officiel : Jan Vertonghen a signé au RSCA. L’ancien joueur de Benfica a confié, lors d’une conférence de presse, avoir de grandes ambitions avec le club.

Jan Vertonghen vient apporter sa solidité, son expérience et sa soif de football à Anderlecht. Il a déclaré, lors de la conférence de presse, avoir “beaucoup d’ambitions“, partagées à celles du club : “Peter Verbeke et Wouter Vandenhaute m’ont expliqué le projet d’Anderlecht, et ils ont l’ambition de revenir au plus haut niveau de Belgique. On a les mêmes ambitions, et c’est ça qui m’a convaincu” a annoncé le joueur.

Cette annonce tombe bien pour les Bruxellois, ils sont 7ème du classement général et il faut rassurer les supporters qui ont vu leur équipe enchainer trois défaites consécutives. Hier encore, à domicile, le RSCA a perdu 0-1 contre la Gantoise, un match qui n’a pas convaincu : “J’ai un peu regardé le match. Bien sûr que le coach, le président, les joueurs et les supporters, tout le monde veut qu’Anderlecht gagne. J’espère aider, apporter un peu de qualité, d’expérience” a commenté Jan Vertonghen.

Jan Vertonghen, ce sont 139 sélections en équipe nationale, un record, mais aussi des matchs de titulaire avec l’Ajax d’Amsterdam et Tottenham. Son dernier transfert à Benfica, au Portugal, ne lui donnait plus beaucoup de temps de jeu. C’était inquiétant, à quelques mois de la coupe du monde. Ce n’est cependant pas la seule raison de son arrivée ici : “Je veux être important pour l’équipe. J’ai vraiment perdu ça là-bas” a-t-il confié aux journalistes.

Il affirme être guidé par l’envie de contrôler sa carrière. Il signe un contrat de deux ans, sans doute le dernier de sa brillante carrière.

■Reportage de Michel Geyer, Camille Dequeker et Corinne De Beul