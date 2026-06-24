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Canicule : les jeunes bravent l’interdit en se baignant dans le canal

Contrairement à de nombreuses villes européennes, Bruxelles ne dispose toujours pas d’un espace extérieur gratuit pour se rafraîchir. À Anderlecht, plusieurs jeunes bravent l’interdit pour aller se baigner dans le canal. La volonté politique de créer un tel espace pour les Bruxellois est bien là, mais il faudrait avant tout sécuriser l’endroit. Des tests pourraient être réalisés prochainement.

■Reportage de Marine Hubert, Marjorie Fellinger et Hugo Moriamé

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