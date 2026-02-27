 Aller au contenu principal
Jan Danckaert est le seul candidat à sa propre succession pour le poste de recteur de la VUB

Jan Danckaert est le seul candidat à sa propre succession pour le poste de recteur de la Vrije Universiteit Brussel (VUB), a fait savoir l’établissement vendredi.

Les prétendants pouvaient se faire connaître jusque vendredi midi. M. Danckaert, qui avait déjà confirmé au début de l’année qu’il briguerait un second mandat, est la seule personne à avoir déposé une candidature.

L’élection du recteur de la VUB aura quand même bien lieu ; Jan Dranckaert devra obtenir une majorité auprès de tous les membres du personnel – dont ceux de l’UZ Brussel – et des étudiants.

Le vote sera ouvert le 20 avril, tandis que les résultats seront annoncés le 5 mai.

Belga – Photo : Belga Image

