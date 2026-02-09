“J’aimerais bien apprendre le coréen”: lancement de la première Semaine bruxelloise du multilinguisme

La première Semaine bruxelloise du multilinguisme a été lancée officiellement lundi à l’École fondamentale Pacheco, dans le centre de Bruxelles. L’initiative se déroule du lundi 9 au samedi 14 février 2026, à l’initiative du Conseil bruxellois pour le multilinguisme, en collaboration avec la Région de Bruxelles-Capitale, et avec le soutien de la Ville de Bruxelles.

Tout au long de la semaine, plus d’une centaine d’activités sont organisées à travers la Région bruxelloise afin de valoriser la diversité linguistique et de promouvoir le multilinguisme. Écoles, associations, entreprises, bibliothèques et institutions culturelles présentent leurs initiatives et leur engagement autour des langues. Le point d’orgue est prévu le samedi 14 février au Palais de la Bourse, avec des animations ouvertes au public et plusieurs débats.

“Si le point central est la Bourse, il y aura plus de 110 activités autour des langues dans 12 communes bruxelloises. Pour une première édition, cela va au-delà de nos espérances“, a souligné Philippe Van Parijs, président du Conseil bruxellois pour le multilinguisme. “Les innombrables langues utilisées à Bruxelles sont une richesse : mettons-la en avant.” Pour Thierry Geerts, CEO de Beci, la diversité linguistique constitue également un atout économique. “La multiculturalité de Bruxelles est une plus-value pour tous, et donc pour les entreprises : plus d’idées, plus de créativité, plus de clients potentiels. Et qui dit multiculturalité dit nécessairement multilinguisme“, a-t-il déclaré.

Wim Vandenbussche, chargé académique de la thématique du multilinguisme et des partenariats à la VUB, a rappelé l’enjeu sur le marché du travail. “Une offre d’emploi sur deux à Bruxelles demande aujourd’hui d’être multilingue“, a-t-il indiqué.

Le ministre bruxellois en charge de la Promotion du multilinguisme, Dirk De Smedt (Anders.), a estimé que cette semaine permet de rendre visible une réalité quotidienne. “Avec la Semaine bruxelloise du multilinguisme, nous montrons à quel point la diversité linguistique de notre Région est riche et vivante. Partout à Bruxelles, le multilinguisme relie les personnes entre elles de manière très concrète.”

Créé en septembre 2020, le Conseil bruxellois pour le multilinguisme a pour mission d’élaborer des lignes directrices stratégiques et de contribuer à une politique durable en matière de promotion du multilinguisme en Région bruxelloise. Il partage son expertise avec les décideurs politiques et veille à maintenir cette thématique au cœur des politiques régionales.

Le Conseil adhère à l’objectif de renforcer, au sein de la population bruxelloise, la capacité de communiquer en français, en néerlandais et en anglais, tout en reconnaissant l’importance de l’apprentissage et de la transmission des nombreuses langues maternelles parlées dans la capitale. Il insiste également sur la nécessité d’une bonne maîtrise d’au moins une des langues scolaires.

La Semaine bruxelloise du multilinguisme s’inscrit dans cette dynamique, en donnant une visibilité concrète aux pratiques linguistiques existantes et en soulignant leur rôle social, culturel et économique dans une région où le multilinguisme constitue un enjeu central du vivre-ensemble.

Le programme complet de la Semaine du multilinguisme est à retrouver sur le site multilingualism.brussels.

