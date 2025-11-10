Ixelles : trois combis de police incendiés devant le commissariat central, un suspect interpellé

Trois combis de police ont été incendiés cette nuit devant le commissariat central d’Ixelles, à proximité de la place Fernand Coq. Le suspect a été interpellé.

Un suspect a été interpellé dans les environs du commissariat d’Ixelles après l’incendie volontaire de trois véhicules de police survenu dans la nuit de dimanche à lundi, a indiqué lundi après-midi le parquet de Bruxelles. L’homme a été arrêté à hauteur de la rue du Viaduc et mis à disposition du parquet. Selon le ministère public, une patrouille se trouvait à proximité immédiate du commissariat, rue du Collège, lorsque l’incendie a été constaté vers 03h51. Les policiers ont pu intervenir rapidement avant l’arrivée des pompiers, appelés sur place pour éteindre les flammes.

Les faits avaient été rapportés plus tôt dans la matinée par plusieurs médias et confirmés par les pompiers de Bruxelles. Le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw, a précisé que les policiers avaient déjà réussi à maîtriser le feu à l’aide d’extincteurs lorsque les équipes d’incendie sont arrivées. Aucun blessé n’a été signalé.

Le parquet a ouvert une enquête pour incendie volontaire. Le laboratoire de la police judiciaire fédérale ainsi qu’un expert en incendie ont été requis pour procéder aux constatations nécessaires.

L’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes des faits.

