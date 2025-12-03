Ixelles renforce son CPAS avec la réouverture d’un bâtiment rénové de 5.500 m²

Derrière la façade éclectique signée par l’architecte Louis Spaak, le bâtiment regroupe désormais le service social général, Cap Emploi et le service formation. La nouvelle salle des guichets, plus spacieuse et lumineuse, doit améliorer l’accueil et l’orientation des usagers dès le premier contact. Le site offre près de 5.500 m² de surfaces rénovées, isolées et modernisées, avec un recours privilégié à des matériaux recyclés et à la récupération d’éléments existants. “C’est un chantier titanesque qui arrive à son terme, même si l’isolation extérieure sera finalisée plus tard”, a déclaré le président du CPAS, Hassan Chegdani (PS).

La commune entend ainsi “se préparer à une vague sociale majeure sans laisser personne sans solution”, a affirmé le bourgmestre d’Ixelles, Romain de Reusme (PS)

La réouverture intervient en effet à l’approche de la réforme du chômage, dont les conséquences devraient se traduire par une affluence accrue dès janvier pour les CPAS. Afin d’anticiper cet afflux, le CPAS a créé des guichets spécifiques pour les “premières demandes” dans un bâtiment distinct, rue Jean Paquot. Il a également renforcé ses équipes et son dispositif d’information destiné aux futurs bénéficiaires. Des séances d’information ont déjà été organisées ces derniers jours.

Le chantier a également permis l’emploi de plusieurs personnes en insertion socioprofessionnelle, dont certaines ont ensuite été engagées sous contrat classique au CPAS.

La rénovation intérieure du bâtiment, amorcée dès 2021, s’inscrit dans un projet global de relocalisation du service social, devenu indispensable au vu de la vétusté des anciens locaux.

Belga