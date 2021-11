Ixelles renforce sa lutte contre les logements inoccupés grâce à un contrat avec la Région

Ce jeudi, la commune d’Ixelles a signé un “contrat logement” avec la Région. Une première à Bruxelles. On vous explique ce que cela change.

Ixelles va bientôt pouvoir engager un temps plein supplémentaire. Il sera chargé de la remise sur le marché des biens inoccupés de la commune, apprenons-nous ce vendredi de l’échevine du Logement et des Propriétés communales, Anaïs Camus. Une recrutement rendu possible grâce à la signature d’un contrat logement avec la Région.

“Auparavant la commune pouvait réaliser un inventaire des biens vides sur son territoire et le transmettait à la Région qui sanctionnait les propriétaires. Ensuite, il ne se passait pas grand-chose… Or, la nouvelle politique impulsée par la Région prévoit que l’inventaire soit réalisé au niveau régional pour que la commune concentre son expertise locale à effectuer les démarches juridiques et administratives pour remettre sur le marché locatif les biens identifiés“, explique l’échevine dans un communiqué.

Ixelles est ainsi la première commune bruxelloise à signer un tel contrat avec la Région. Une initiative proposée par la Secrétaire d’Etat en charge du Logement, Nawal Ben Hamou, et prévue dans le Plan d’urgence logement régional.

Concrètement, un comité constitué paritairement de représentants de la commune et de la Région sera chargé du suivi de chaque projet.

Création de logements sociaux et réduction des loyers

La commune va également pouvoir renforcer sa lutte contre les logements insalubres et contre l’hébergement touristique illégal. “La commune a d’ores et déjà répondu à appel à projet lancé par Bruxelles Logement pour créer du logement public dans un bien abandonné et insalubre dans le cadre de ce contrat.”

Ce contrat prévoit enfin la socialisation d’une partie des logements communaux ixellois. “Les locataires communaux inscrits sur les listes du logement social se verront proposer un loyer en fonction de leurs revenus comme c’est le cas dans le logement social”, précise la commune. “La gestion des locataires restera dans le giron communal, c’est uniquement le loyer des locataires qui sera réduit.”

A.V.