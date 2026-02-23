Ixelles lance une grande campagne contre le frelon asiatique

La commune d’Ixelles lance une grande campagne d’action immédiate contre la prolifération du frelon asiatique, une “espèce invasive et l’une des principales causes de surmortalité des abeilles locales, menaçant ainsi la biodiversité et la santé publique”.

Une réunion publique sera organisée le lundi 23 février à Flagey, avec distribution gratuite de pièges sélectifs pour les habitants. La période critique, qui commence à partir de la mi-février et s’étend jusqu’à la mi-mai, correspond à la sortie d’hibernation des reines fondatrices. “Chaque reine capturée, c’est un nid entier de frelons asiatiques en moins — et donc des milliers d’abeilles et d’autres insectes utiles à notre biodiversité protégés », explique Nathalie Gilson (MR & Anders avec vous), échevine du Bien-Être Animal.

Une menace qui explose en Europe… et à Ixelles

Introduit accidentellement en Europe en 2004, le frelon asiatique se propage aujourd’hui presque sans contrôle, faute d’ennemis naturels capables d’en limiter efficacement la population. Redoutable chasseur, il s’attaque massivement aux insectes pollinisateurs qui, contrairement à leurs cousins asiatiques, n’ont pas encore développé de mécanismes de défense contre ses attaques.

Au total, 159 espèces d’insectes sont menacées, car elles font partie de son régime alimentaire. Un seul nid peut consommer jusqu’à 11 kilos d’insectes par an, avec des conséquences directes sur les écosystèmes locaux. “Nous avons nous-mêmes constaté l’impact du frelon asiatique sur nos ruches d’abeilles, installées l’an dernier au Cimetière d’Ixelles pour stimuler la biodiversité sur le site. Nous nous sommes donc réunis avec le Groupe F, principal coordinateur des dynamiques citoyennes bénévoles autour de cette problématique. Notre campagne d’envergure repose sur leur expertise — notamment celle de nombreux apiculteurs engagés — et sur une mobilisation citoyenne structurée. Ainsi, face à un défi environnemental, les habitants deviennent pleinement acteurs de la solution“, explique Gautier Calomne, premier échevin en charge de l’Innovation citoyenne et du Cimetière d’Ixelles.

