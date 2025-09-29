Ixelles : inculpation après l’accident mortel d’un trottinettiste

Le parquet de Bruxelles annonce qu’un juge d’instruction a été requis et a inculpé un conducteur pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes de décès résultant d’un accident de la circulation, délit de fuite ayant entraîné la mort, conduite sous imprégnation alcoolique et non-assistance à personne en danger. L’homme a été placé sous mandat d’arrêt, précise la porte-parole Laura Demullier.

Selon les premières informations communiquées par la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, les faits se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche. Le dimanche 28 septembre, vers 00h22, les services de secours ont été appelés pour accident de la circulation sur l’avenue de l’Hippodrome à Ixelles, à hauteur du numéro 180. L’accident impliquait un véhicule motorisé et une trottinette électrique.

► Lire aussi | Un utilisateur de trottinette tué dans une collision avec une voiture à Ixelles

À leur arrivée, les policiers n’ont trouvé que la victime. Le conducteur de la trottinette, un homme de 29 ans, est décédé sur place des suites de ses blessures. Le véhicule en cause avait quitté les lieux. Il a été localisé plus tard sur l’avenue Louise et son conducteur identifié puis intercepté dans la nuit.

Un périmètre de sécurité a été établi pour permettre les constatations. Le parquet a immédiatement été informé et s’est rendu sur place, accompagné d’un expert en circulation et d’un médecin légiste. L’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.

Belga – Photo : Google Street View (image d’illustration)