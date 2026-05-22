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“Ixelles est une commune étudiante et va le rester”, assure l’échevine de l’Urbanisme

Ixelles va-t-elle rester une commune accessible aux étudiants ? Invitée ce vendredi dans Bonjour Bruxelles, l’échevine de l’Urbanisme Julie De Groote (Les Engagés) l’assure. La commune a présenté ce jeudi un nouveau cadastre.

Bruxelles est la première ville étudiante du pays. Et parmi ses 137.000 étudiants, 45% s’inscrivent à Ixelles. “On en est très fier, cela fait partie de notre ADN“, assure l’échevine. Mais face aux projets de logements étudiants de plus en plus imposants, la commune a décidé de lancer un cadastre pour éviter une “bulle spéculative”, comme cela a déjà été fait pour les bureaux.

Néanmoins, l’échevine l’assure : pas question d’abandonner les étudiants. “Nous allons continuer à favoriser le développement étudiant, mais avec des critères bien précis“, explique l’échevine. Six critères ont été établis, dont l’accessibilité. “Ixelles fait sa part : nous avons 11.000 logements dédiés en Région bruxelloise et Ixelles en fait 4.900“, rappelle l’échevine. “Nous allons continuer à en autoriser (ndlr : de grands bâtiments de logements étudiants), si c’est vraiment dans le périmètre du campus. […] Pour ce périmètre, on ne donnera pas de permis, s’il n’y a pas 15% de logement financièrement accessible.”

■  Une interview de Julie De Groote (Les Engagés), échevine de l’Urbanisme à Ixelles, au micro de Vanessa Lhuillier

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