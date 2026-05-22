Médecins du Monde boucle sa campagne de vaccination contre la diphtérie à Bruxelles

Médecins du Monde a bouclé cette semaine sa campagne de vaccination contre la diphtérie cutanée après plusieurs cas recensés autour de la gare du Midi à Bruxelles. Pendant un mois, 86 sans abri ont été vaccinés. L’association déplore que les personnes précarisées soient oubliées des politiques préventives de santé publique et plaide pour un élargissement du public cible à vacciner.

Entre janvier et avril, cinq cas de diphtérie cutanée ont été notifiés parmi des personnes sans chez soi autour de la gare du Midi. “La diphtérie cutanée est une infection de la peau très contagieuse. Elle se transmet de personne à personne, soit par contact direct avec des plaies infectées ou des objets souillés, comme les vêtements“, explique Anya Despreaux, de Médecins du Monde.

Beaucoup de personnes sans chez soi et/ou exclues du système de santé classique se retrouvent sans couverture vaccinale, ce qui les expose davantage à certaines maladies infectieuses.

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Du 18 avril au 18 mai, Médecins du Monde a monté des points de vaccination fixes et mobiles. “Trente-cinq personnes ont ainsi été vaccinées lors des permanences du Médibus à la gare du Midi au cours des quatre dernières semaines (sur les 86 personnes vaccinées au total). Des maraudes étaient organisées en parallèle par le Samusocial et les équipes de travailleurs sociaux de rue de la commune de Saint-Gilles pour informer et de sensibiliser les publics cibles sur l’importance de la vaccination.”

Pour l’association, la campagne de vaccination ne doit pas se limiter au quartier de la gare du Midi. Elle demande aussi de fournir des kits de frottis aux acteurs de première ligne afin de pouvoir détecter rapidement des patients présentant des plaies suspectes.

Rappelant sa mobilisation lors de l’épidémie de diphtérie cutanée en décembre 2023, de rougeole en avril 2024 ou encore de tuberculose à l’été 2025, l’organisation déplore le manque de réactivité des autorités publiques. Trois mois se sont écoulés entre la première alerte de diphtérie en janvier et le début de la campagne de vaccination. “Malgré des mécanismes de réponse d’urgence censés exister en cas de crise sanitaire, on continue à constater des lenteurs dans la mise en œuvre lorsqu’il s’agit des publics marginalisés“, déplore Maite Machado, responsable de projets pour Médecins du Monde à Bruxelles.

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