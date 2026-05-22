Météo : vendredi ensoleillé et chaud avec un mercure qui grimpe à 27 degrés

Le temps sera ensoleillé et plus chaud vendredi avec des maxima de 21 à 27°C, selon l’IRM. Une brise de nord-est à la Côte rafraichira l’après-midi.

Le temps sera ensoleillé avec parfois des voiles d’altitude, et quelques cumulus à l’intérieur des terres dans le courant de l’après-midi. Il fera plus chaud avec des maxima de 21 ou 22°C en Hautes-Fagnes à 25 ou 26°C en Basse et Moyenne Belgique, voire jusqu’à 27°C au cœur de certaines grandes villes et en Campine. Le vent faible d’est à sud-est deviendra variable plus tard en journée. À la Côte, une brise de mer modérée de nord-est se lèvera progressivement dans l’après-midi, entraînant alors une baisse de quelques degrés des températures.

La qualité de l’air sera “moyenne”, selon le baromètre de Bruxelles Environnement.

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