Ixelles est la seule commune bruxelloise à avoir vu le prix des maisons reculer

La fièvre immobilière a été moins prononcée en Région bruxelloise qu’en Flandre et en Wallonie, l’an dernier.

Les ventes y ont augmenté de 7,1% par rapport à 2024 contre 14,1% au nord du pays et 16,7% dans le sud, selon le baromètre des notaires reprenant toutes les transactions immobilières conclues en Belgique.

“Les taux réduits à 3% en Wallonie et à 2% en Flandre pour les primo-acquérants ont probablement poussé certains candidats propriétaires à se tourner vers ces marchés-là, quitte à délaisser la capitale”, analyse Jean Martroye, notaire et porte-parole de la fédération Notaire.be.

Il fallait débourser l’an dernier 510.000 euros pour se payer une maison dans la Région capitale, une hausse de 2% par rapport à 2024. L’évolution par commune est cependant très contrastée et on passe du simple au double entre Molenbeek-Saint-Jean (345.000 euros) d’un côté et Woluwe-Saint-Pierre de l’autre (746.500 euros).

En cinq ans, une seule commune bruxelloise a vu le prix médian de ses maisons être dévalorisé: Ixelles, avec un recul de 5,1%. La commune reste cependant l’une des plus huppées de la Région puisqu’il faut compter 700.000 euros pour y acquérir une maison. Deux autres communes limitrophes – Auderghem et Etterbeek – ont connu une stagnation des prix médians de leurs maisons en cinq ans. “Avec l’inflation, on peut donc considérer que ces maisons ont perdu de la valeur”, relève la fédération des notaires.

Forest a connu une tendance inverse avec un bond de 26% en cinq ans pour atteindre un prix médian de 553.500 euros.

En ce qui concerne les appartements, qui représentent 70,3% du marché immobilier dans la Région, les prix médians y ont progressé de 3,3% en un an, à 265.000 euros.

L’acheteur d’un bien immobilier à Bruxelles a 39,8 ans en moyenne. Les jeunes (18-30 ans) qui décident d’acheter un appartement se tournent vers les communes bon marché comme Saint-Josse-ten-Noode et Molenbeek-Saint-Jean. Les seniors privilégient Watermael-Boitsfort.

