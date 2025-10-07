Ixelles : des brebis pour tondre les pelouses du cimetière

Cinq brebis retraitées s’installent à Ixelles dans le cadre d’un projet d’écopâturage. Objectif : entretenir les espaces verts de façon douce et écologique.

Arrivées à la Plaine aux Corneilles, les brebis rejoindront le Cimetière d’Ixelles le 12 octobre lors d’une transhumance ouverte au public. “Les brebis offrent ici une alternative aux tondeuses bruyantes et polluantes qui est écologique, silencieuse et respectueuse de la petite faune”, affirme le Premier échevin, Gautier Calomne (MR).

Le projet est porté par les échevins Valérie Libert (Open Vld) et Gautier Calomne (MR), déjà à l’origine de l’installation de ruches sur le site. Un atelier laine est aussi prévu le 8 octobre pour découvrir les usages de la laine des brebis.

Rédaction – Photo : Commune d’Ixelles