Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Ixelles : des brebis pour tondre les pelouses du cimetière

Cinq brebis retraitées s’installent à Ixelles dans le cadre d’un projet d’écopâturage. Objectif : entretenir les espaces verts de façon douce et écologique.

Arrivées à la Plaine aux Corneilles, les brebis rejoindront le Cimetière d’Ixelles le 12 octobre lors d’une transhumance ouverte au public. “Les brebis offrent ici une alternative aux tondeuses bruyantes et polluantes qui est écologique, silencieuse et respectueuse de la petite faune”, affirme le Premier échevin, Gautier Calomne (MR).

Le projet est porté par les échevins Valérie Libert (Open Vld) et Gautier Calomne (MR), déjà à l’origine de l’installation de ruches sur le site. Un atelier laine est aussi prévu le 8 octobre pour découvrir les usages de la laine des brebis.

Rédaction – Photo : Commune d’Ixelles

Lire aussi :

Partager l'article

07 octobre 2025 - 13h15
Modifié le 07 octobre 2025 - 13h15
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales