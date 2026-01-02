Passer la navigation
Intervention des pompiers bruxellois la nuit dernière pour 25 petits incendies

Les pompiers bruxellois ont à nouveau été sollicités à de nombreuses reprises dans la nuit de jeudi à vendredi, en raison de plusieurs petits incendies. Ils sont intervenus à 24 reprises pour des petits incendies extérieurs et une fois pour un véhicule en feu, a rapporté le porte-parole des pompiers bruxellois Walter Derieuw.

Pendant la nuit de la Saint-Sylvestre, les pompiers de Bruxelles sont principalement intervenus pour des feux en plein air et des incendies de véhicules, souvent liés à l’usage de feux d’artifice. Quelques incendies domestiques de faible ampleur avaient été maîtrisés sans faire de blessé.

Les services d’urgence, mais aussi la police et les employés de la Stib, avaient également été visés à plusieurs reprises par des projectiles de feux d’artifice lors de leurs interventions. Ce n’était pas le cas la nuit dernière, selon le porte-parole des pompiers, qui a indiqué que les différents incendies de la nuit de jeudi à vendredi n’ont fait aucun blessé.

