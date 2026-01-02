Intervention des pompiers bruxellois la nuit dernière pour 25 petits incendies

Les pompiers bruxellois ont à nouveau été sollicités à de nombreuses reprises dans la nuit de jeudi à vendredi, en raison de plusieurs petits incendies. Ils sont intervenus à 24 reprises pour des petits incendies extérieurs et une fois pour un véhicule en feu, a rapporté le porte-parole des pompiers bruxellois Walter Derieuw.

Pendant la nuit de la Saint-Sylvestre, les pompiers de Bruxelles sont principalement intervenus pour des feux en plein air et des incendies de véhicules, souvent liés à l’usage de feux d’artifice. Quelques incendies domestiques de faible ampleur avaient été maîtrisés sans faire de blessé.

► Lire aussi | 684 interventions de police durant la nuit de la Saint-Sylvestre : des policiers et un ambulancier blessés

Les services d’urgence, mais aussi la police et les employés de la Stib, avaient également été visés à plusieurs reprises par des projectiles de feux d’artifice lors de leurs interventions. Ce n’était pas le cas la nuit dernière, selon le porte-parole des pompiers, qui a indiqué que les différents incendies de la nuit de jeudi à vendredi n’ont fait aucun blessé.

Belga