Interruption sur la ligne de métro 5 entre Erasme et Gare de l’Ouest ce dimanche

La circulation sur la ligne de métro 5 de la Stib entre Erasme et Gare de l’Ouest sera à nouveau interrompue dimanche matin, avant 12h30. Cette interruption intervient dans le cadre de la modernisation du réseau de métro. Des bus navettes seront mis à disposition des voyageurs.

La société de transports en commun bruxellois va tester son nouveau système de signalisation “Communication Based Train Control” (CBTC), afin d’augmenter la fréquence des métros.

L’installation du CBTC est finalisée entre les arrêts Jacques Brel et Érasme, sur la ligne 5, et doit désormais être testée. “Le nouveau système CBTC permettra une gestion en temps réel plus efficace et une meilleure régularité du réseau”, a indiqué la Stib. “La réalisation de tests sur l’antenne Érasme nécessite l’interruption de la circulation entre Érasme et Gare de l’Ouest certains jours de week-end en matinée”.

La circulation des métros avait déjà été interrompue durant les matinées des 17 et 25 janvier.

