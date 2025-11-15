InterClassics Brussels : 800 voitures exposées jusqu’à dimanche

Du 14 au 16 novembre 2025, Brussels Expo accueille la 10ᵉ édition d’InterClassics Brussels. Sur 40 000 m², concessionnaires et collectionneurs dévoilent classiques, youngtimers et supercars. Cette édition anniversaire était placée sous le signe de “concilier conscience écologique et passion des vieilles voitures”.

Si la voiture reste un sujet sensible lorsqu’on parle de mobilité et d’écologie, elle demeure aussi un objet historique, esthétique et émotionnel qui rassemble de nombreux passionnés. Comment concilier cette passion avec les préoccupations actuelles ?

C’est la question que nous avons posée aux visiteurs et exposants rencontrés sur place. Entre respect du patrimoine automobile, recherche de solutions plus propres et évolution des usages, chacun tente de trouver son équilibre.

InterClassics Brussels se poursuit jusqu’à demain à Brussels Expo.

■ Reportage de Valentine Rolus, Charlotte Pire et Manu Carpiaux