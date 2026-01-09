Intempéries : Plus de mille tonnes de sel épandues par la Région bruxelloise et la Ville de Bruxelles

Bruxelles Mobilité a déployé ses équipes pendant neuf jours, avec onze interventions d’épandage au total. Plus de 900.000 kilogrammes de sel ont été utilisés, ainsi que 250.000 litres de saumure, une solution saline utilisée pour prévenir le verglas. La Région a également traité plus de 500 kilomètres de pistes cyclables.

Selon l’échevin de la Propreté publique de la Ville de Bruxelles, Anas Ben Abdelmoumen (PS), quatre saleuses ont été mobilisées “jour et nuit, pour garantir la sécurité des Bruxellois”. Si les températures redescendent en dessous de O°C, les épandeuses communales reprendront du service. La Ville accorde une attention particulière aux zones sensibles, telles que les accès aux hôpitaux et aux ponts.

C’est la première fois depuis 2016 que la Ville doit commander autant de sel pour se prémunir contre la neige et le verglas. “Les fortes chutes de neige nécessitent de grandes quantités de sel. Nous avions 300 tonnes en stock pour cet hiver, mais nous passons déjà de nouvelles commandes. C’est la première fois depuis 2016 que la Ville a besoin d’autant de sel, et l’hiver n’est pas encore terminé”, conclut l’échevin.

Belga