Intempéries : Crucke opposé à une obligation généralisée des pneus neige

Le ministre Engagé ne suit donc pas le chef de groupe de son parti au parlement wallon Jean-Paul Bastin. Le député-bourgmestre de Malmedy avait plaidé dans la DH en faveur d’une telle obligation.

Par contre, le ministre fédéral de la Mobilité a demandé un rapport à l’institut Vias sur l’opportunité de définir certaines routes impraticables sans ces pneus adaptés aux conditions glissantes.

Le service d’assistance Touring a réagi dans le même sens que M. Crucke : les pneus hiver constituent certes un investissement pertinent et apportent une réelle plus-value pour la sécurité routière, mais “les situations d’usage varient fortement d’un conducteur à l’autre : beaucoup d’usagers peuvent, en cas de neige ou de verglas, choisir facilement de ne pas prendre la voiture pendant quelques jours et de la laisser au garage.”

C’est pourquoi le dépanneur plaide plutôt pour une approche pragmatique : “recommandation forte d’équipement adapté pour les conducteurs réellement exposés (zones froides, relief, trajets matinaux), et mesures ciblées là où certains axes sont structurellement sensibles en hiver.”Belga