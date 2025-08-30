Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Installer une citerne d’eau de pluie chez soi, est-ce rentable ?

La pluie fait son retour ces jours-ci. Il va tomber jusqu’à l’équivalent de 5 litres d’eau par mètre carré en semaine. De quoi faire du bien à la nature après un été chaud et sec. Et une aubaine pour ceux qui ont une citerne d’eau de pluie. Si les primes régionales sont suspendues faute de budget et de gouvernement, certaines communes en proposent si vous installez une citerne.

Reportage de Rémy Rucquoi, Loïc Bourlard et Hugo Moriamé

Lire aussi :

Partager l'article

30 août 2025 - 17h26
Modifié le 30 août 2025 - 17h26
 

Nos émissions

Concours

Concours

 

Nos émissions

Concours

BX1 Podcast
Logo A Sport

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales