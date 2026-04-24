Ingérence régionale autour de la place Van Meenen ? “Absolument pas”, répond Audrey Henry

La Région a-t-elle fait de l’ingérence dans le dossier du réaménagement de la place Van Meenen, à Saint-Gilles ? C’est en tout cas l’avis de l’échevine Catherine Morenville, qui accuse la secrétaire d’Etat Audrey Henry (MR) d’avoir fait modifier le projet. “Aucune ingérence”, répond Audrey Henry.

“Il n’y a absolument pas d’ingérence politique, nous sommes dans un cadre clair“, précise Audrey Henry. “Après une commission de concertation, l’administration régionale urban.brussels peut d’initiative demander des plans modifiés, sur base de ce qu’ils ont entendu lors de la commission de concertation. Et donc demander des conditions supplémentaires. Nous avons gagné les élections sur un mandat clair sur notre vision de l’aménagement de l’espace public, et je suis en concertation avec mon administration pour donner des lignes directrices sur ce qu’est ma vision.”

■ Reportage de Thomas Dufrane

L’échevine de l’Urbanisme de Saint-Gilles Catherine Morenville dénonçait ce vendredi matin sur notre antenne une ingérence politique du cabinet de la secrétaire d’Etat à l’Urbanisme Audrey Henry dans l’avis d’Urban.Brussels.”On était passé en commission de concertation, on savait donc les conditions qu’on allait avoir, l’avis avait été publié (un avis favorable conditionné, ndlr). Et puis on reçoit la notification d’Urban.brussels. Et quand on la compare avec l’avis de la commission de concertation, on a trois conditions qui arrivent en plus et qui n’étaient pas là”, expliquait-elle.”On a eu une intervention du cabinet de la secrétaire d’Etat à l’Urbanisme Audrey Henry pour modifier les conditions. C’est quand même une grande première… cela fait sept ans que je suis échevine de l’Urbanisme, on n’a jamais eu une intervention comme ça. Surtout après un avis de concertation qui est déjà paru !”

Le projet de réaménagement de la place prévoit de supprimer plusieurs places de parking et aménager les rues avoisinantes pour réduire le trafic de transit et végétaliser les lieux. Mais selon Catherine Morenville, la secrétaire d’Etat veut apporter ses propres modifications: “Ils veulent rajouter du stationnement sur le côté pair de la place Van Meenen. Mais ce n’est pas le plus important. Ce qui va vraiment nous impacter : ils veulent supprimer le mini piétonnier et remettre de la circulation locale en nous imposant des caméras ANPR, à charge de la commune. Mais en supprimant ce mini piétonnier, on influe beaucoup sur l’aménagement de la place qui sera plus restreinte et cela créera un report du trafic”.