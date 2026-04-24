Réaménagement de la place Van Meenen : Catherine Morenville accuse Audrey Henry d’avoir rajouté plusieurs conditions

Catherine Morenville (Ecolo), échevine de l’Urbanisme et de la Mobilité à Saint-Gilles, était l’invitée de 7h50 dans Bonjour Bruxelles. Elle répondait aux questions de Vanessa Lhuillier.

Coup de théâtre dans le projet de réaménagement de la place Van Meenen. Selon l’échevine de l’Urbanisme de Saint-Gilles Catherine Morenville, il y a eu une ingérence politique du cabinet de la secrétaire d’Etat à l’Urbanisme Audrey Henry dans l’avis d’Urban.Brussels. C’est ce qu’elle dénonce dans Bonjour Bruxelles ce matin. “En fait, quand on passe en commission de concertation de l’urbanisme, on est notifié sur les conditions et on doit remettre des plans modifiés. Mais ici, grosse surprise : on était passé en commission de concertation, on savait donc les conditions qu’on allait avoir, l’avis avait été publié (un avis favorable conditionné, ndlr). Et puis on reçoit la notification d’Urban.brussels. Et quand on la compare avec l’avis de la commission de concertation, on a trois conditions qui arrivent en plus et qui n’étaient pas là. On a eu une intervention du cabinet de la secrétaire d’Etat à l’Urbanisme Audrey Henry pour modifier les conditions. C’est quand même une grande première… cela fait sept ans que je suis échevine de l’Urbanisme, on n’a jamais eu une intervention comme ça. Surtout après un avis de concertation qui est déjà paru !”

Pour rappel, le projet est de supprimer plusieurs places de parking qui se situent sur la place Van Meenen et aménager les rues avoisinantes pour réduire le trafic de transit et végétaliser les lieux. Mais selon Catherine Morenville, la secrétaire d’Etat veut apporter ses propres modifications. “Ils veulent rajouter du stationnement sur le côté pair de la place Van Meenen. Mais ce n’est pas le plus important. Ce qui va vraiment nous impacter : ils veulent supprimer le mini piétonnier et remettre de la circulation locale en nous imposant des caméras ANPR, à charge de la commune. Mais en supprimant ce mini piétonnier, on influe beaucoup sur l’aménagement de la place qui sera plus restreinte et cela créera un report du trafic“, dénonce l’échevine.

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Rédaction