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Infractions au CBD : plusieurs commerces d’un même propriétaire mis sous scellés par la police

Plusieurs commerces bruxellois vendant du CBD ont été mis sous scellés par la police, à la demande du parquet de Bruxelles.

C’est un mineur, verbalisé pour possession de cannabis présumé, qui a indiqué avoir acheté le produit dans un commerce du centre-ville. Problème : la timbre fiscal obligatoire ne figurait pas sur l’emballage.

Un contrôle a donc été mené par les services de la zone de police Bruxelles CAPITALE Ixelles. “Lors de ce contrôle, une armoire dissimulée a été découverte. Cette dernière contenait une importante quantité de produits sans timbres fiscaux. Après prise de contact avec la douane, le tout a été saisi“, explique la police dans un communiqué de presse.

Photo : PolBru

► Voir notre reportage | En immersion : chez un grossiste bruxellois en CBD

Ce n’est pas la première fois que le propriétaire du magasin est confronté à la police. L’un de ses commerces, situé sur le territoire de la zone de police MARLOW (Uccle/W-B/Auderghem) avait également été mis sous scellés préalablement pour des infractions similaires.

Un troisième commerce du même propriétaire a récemment été ouvert à Ixelles : “Les produits interdits restants y auraient rapidement été enlevés“. Ce magasin a été mis sous scellé, tout comme un autre à Auderghem.

BX1 – Photo : Zone de police Bruxelles CAPITALE Ixelles

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