Infrabel : un cadre en arrêt maladie se suicide dans les locaux à Bruxelles

Les faits se sont déroulés ce lundi.

Un homme s’est retrouvé pendu dans les locaux à Bruxelles du service ICT du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire belge Infrabel. Il s’agit d’un employé, cadre au service ICT, en arrêt maladie de 54 ans à cause d’un burnout.

L’information avait été révélée par le site internet L-Post et confirmée par l’entreprise. “Nous confirmons mais nous ne faisons pas beaucoup de commentaires au vu de la nature sensible de ce qu’il s’est passé“, explique la porte-parole d’Infrabel, Jessica Nibelle.

Rédaction

04 septembre 2025 - 14h07
Modifié le 04 septembre 2025 - 14h07
 

