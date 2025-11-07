Passer la navigation
Infirmières brevetées : une formation menacée par les mesures budgétaires

La formation des infirmières brevetées, version plus courte et qualifiante, est menacée de disparition en raison des mesures budgétaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Les écoles concernées s’alarment des répercussions sur un secteur des soins déjà confronté à une pénurie de personnel.

Actuellement, deux voies mènent au métier d’infirmier en Wallonie-Bruxelles : le graduat infirmier, formation supérieure plus théorique et scientifique, ouvrant la porte à des spécialisations ; et le brevet infirmier, formation secondaire professionnelle axée sur la pratique.

Dès la rentrée 2026, le brevet infirmier disparaîtra, remplacé par une formation d’assistant en soins infirmiers – une dénomination jugée inadaptée par les professionnels, qui réclament le titre d’“infirmier en soins de base” pour refléter le vrai niveau de compétence des futurs diplômés.

■ Reportage de Maria Bemba, et Laurence Paciarelli

