Incident SAS à Brussels Airport: l’effectif des contrôleurs était conforme dans la tour

Au moment de l’incident survenu le mois dernier à Brussels Airport, impliquant un vol de Scandinavian Airlines (SAS) qui a failli décoller depuis un taxiway, l’effectif des contrôleurs aériens dans la tour de contrôle de skeyes était “conforme aux directives en vigueur et adapté au niveau de trafic à ce moment de la journée”, a indiqué samedi matin l’entreprise publique autonome chargée de la sécurité du trafic aérien.

Elle réagissait à la publication d’un rapport de l’Air Accident Investigation Unit (AAIU), un organisme indépendant chargé d’enquêter sur les accidents et incidents aériens.

Lors de l’incident, survenu dans la soirée du 5 février, un Airbus A320neo de SAS a entamé sa phase de décollage sur un taxiway – une voie de circulation utilisée pour déplacer les avions entre le terminal et les pistes – au lieu de la piste. Selon le rapport préliminaire, la situation était encore plus critique qu’on ne l’avait initialement estimé.

Les pilotes se seraient en effet mal orientés sur le tarmac, dans l’obscurité et en raison du mauvais temps. L’avion, qui transportait 158 personnes, avait déjà atteint une vitesse de 127 nœuds (environ 235 km/h) lorsque l’équipage a interrompu le décollage. La vitesse de décision permettant encore d’abandonner la manœuvre en toute sécurité se situait à 132 nœuds.

Le rapport précise également qu’au moment des faits, deux contrôleurs aériens et un superviseur étaient présents. Le superviseur avait toutefois décidé de combiner les fréquences au sol et aériennes, de sorte qu’elles étaient toutes deux gérées par un seul contrôleur aérien, permettant au second contrôleur de prendre une pause.

Selon skeyes, cette organisation du travail était “conforme aux directives en vigueur et adaptée au niveau de trafic à ce moment de la journée”. “C’est également ce qui est indiqué dans le rapport”, souligne l’entreprise.

Skeyes rappelle en outre qu’il s’agit d’un rapport intermédiaire qui “présente les faits disponibles dans le temps en vue de la suite de l’enquête. L’enquête est toujours en cours et le rapport ne contient pour l’instant aucune constatation d’erreurs. À ce stade, les faits et les facteurs contributifs ont été rassemblés et placés dans une chronologie en vue d’une analyse plus approfondie. Skeyes coopère pleinement à cette enquête”, a précisé la porte-parole.

Le prestataire souligne enfin l’importance du principe de “culture juste” qu’il applique. “Ce n’est que dans un environnement où les pilotes, les contrôleurs aériens et les organisations peuvent signaler les événements de manière ouverte, sans attribution de responsabilité et sans crainte, que le secteur aérien peut tirer des enseignements de situations complexes telles que celle-ci et continuer à améliorer la sécurité”, conclut-il.

