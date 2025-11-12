Incendie volontaire de véhicules de police à Ixelles: le suspect placé sous mandat d’arrêt

Le suspect interpellé après l’incendie volontaire de trois véhicules de police, survenu dans la nuit de dimanche à lundi à Ixelles, a été placé sous mandat d’arrêt, a indiqué mercredi le parquet de Bruxelles.

“Le parquet a saisi un juge d’instruction”, a précisé le ministère public. “Le suspect a été inculpé du chef d’incendie volontaire sur bien mobilier, la nuit. Il a été placé sous mandat d’arrêt.”

Les faits se sont produits dans la nuit du 9 au 10 novembre, dans les environs du commissariat d’Ixelles, rue du Collège. Une patrouille, se trouvant à proximité immédiate, a pu constater les faits et intervenir rapidement.

► Lire aussi | Ixelles : trois combis de police incendiés devant le commissariat central, un suspect interpellé

Selon Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles, les policiers avaient déjà réussi à maîtriser le feu à l’aide d’extincteurs avant l’arrivée des services d’incendie. Aucun blessé n’a été signalé.

Le parquet avait indiqué lundi avoir ouvert une enquête pour incendie volontaire. Le laboratoire de la police judiciaire fédérale ainsi qu’un expert en incendie ont été requis pour procéder aux constatations sur place.

L’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes des faits.

BX1 avec Belga