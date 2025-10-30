Incendie sur l’avenue Émile Bockstael : quatre personnes, dont deux enfants, transportées à l’hôpital

Un incendie s’est déclaré ce jeudi après-midi dans un immeuble de l’avenue Émile Bockstael. Personne ne se trouvait dans l’appartement, mais plusieurs habitants, légèrement intoxiqués, ont été transportés à l’hôpital.

Ce jeudi après-midi, vers 14h19, les pompiers, les services médicaux 112 et la police étaient mobilisés pour un incendie à Laeken. Celui-ci a eu lieu sur l’avenue Émile Bockstael, dans un immeuble de quatre étages, comprenant un duplex occupant les deux derniers niveaux, rapporte le porte-parole des pompiers.

Une épaisse fumée noire s’échappait d’une fenêtre du premier étage lorsque les secours sont arrivés. La police a rapidement établi un périmètre de sécurité.

Heureusement, aucun habitant n’était présent dans l’appartement concerné. Plusieurs personnes ont malgré tout été transportées à l’hôpital : “La locataire du deuxième étage et ses deux enfants ont inhalé de la fumée lors de l’évacuation et ont été transportés à l’hôpital pour une légère intoxication. La locataire du duplex s’était mise en sécurité sur le toit voisin via un velux avant d’être évacuée par nos équipes à l’aide d’une échelle. Elle a également été légèrement intoxiquée et transportée à l’hôpital“, raconte Walter Derieuw.

► Lire aussi | Une maison unifamiliale de la rue Royale Sainte-Marie inhabitable après un incendie

C’est dans la cuisine que le feu a pris et est d’origine accidentelle. L’appartement est désormais inhabitable, tandis que le rez-de-chaussée présente de légers dégâts des eaux. Les installations techniques de l’appartement touché ont été coupées par Sibelga. Les autres étages de l’immeuble sont habitables.

Pour venir à bout de cet incendie, les pompiers ont engagé les moyens suivants : Un véhicule de commandement, deux échelles, deux autopompes, le SMUR Brugmann (site Brien), deux ambulances 112, Sibelga et la police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles.

La rédaction – Photo et vidéo : Siamu Bruxelles